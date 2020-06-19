Путину доложили о двукратном росте производства противовирусных костюмов в Казани

КазХимНИИ за месяц удвоил производство защитных костюмов, доложил президенту РФ Владимиру Путину гендиректор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Николай Соломон.

«Всего за один месяц работы практически на тех же производственных мощностях […] нам удалось кратно увеличить объемы производства», — сообщил руководитель ФЦК.

Ранее казанское предприятие производило 310 костюмов, а теперь дошло до показателя в 600 костюмов.

Соломон объяснил, что эксперты ФЦК выехали на производство и разобрали все технологические процессы и оптимизировали их.