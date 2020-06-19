«Сочи» сообщил о достижении договоренности с «Ростовом»

«Сочи» и «Ростов» достигли договоренности по проведению матча 23-го тура РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

По версии сочинцев, встреча состоится 19 июня в пятницу, в ранее оговоренное время.

При этом «Ростов» эту информацию не подтверждает. Спонсоры ростовского клуба намерены обратиться к «Сочи» для переноса сегодняшней игры.

Напомним, из-за заражения шести футболистов «Ростова» коронавирусом матч в Сочи был под угрозой срыва. Ростовская команда полным составом отправилась на двухнедельный карантин.

Накануне, в РФС заявили, что в случае отказа «Сочи» от переноса игры, то «Ростов» может получить техническое поражения за неявку на матч.