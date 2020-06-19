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Двое жителей Татарстана погибли в ДТП в Чувашии

07:56, 19.06.2020
Двое жителей Татарстана погибли в ДТП в Чувашии
Фото: УГИБДД по Чувашии

Двое жителей Татарстана погибли в ДТП в Чувашии. Авария произошла 18 июня в полночь на 31 километре трассы Цивильск — Ульяновск (между селом Шибылги и деревней Атнашево).

По информации УГИБДД по Чувашии, в зоне действия знака «Обгон запрещен» «Ларгус» без номеров выехал на встречку и врезался в Fiat Albea Е595РС 116. Погибли пассажиры Fiat — 20-летняя девушка и 31-летний мужчина.

Оба водителя госпитализированы.

Вчера в Казани на ул. Чистопольской столкнулись сразу четыре автомобиля.

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