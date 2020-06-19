Продажи «Татспиртпрома» с начала года сократились на 17%

Продажи «Татспиртпрома» в январе — мае впервые с 2018 года сократились на 17%, до 2 млн дал.

Как пишет «Коммерсантъ.Казань», в «Татспиртпроме» изданию заявили, что падение связано с тем, что холдинг сфокусировался на пивной продукции завода «Белый Кремль». Также падение продаж объяснили удаленной работой в режиме самоизоляции.

В марте продажи пива и крепкого алкоголя «Татспиртпрома» увеличились на 40% год к году, в апреле спрос сократился. В «Татспиртпроме» полагают, что потребители сделали необходимые запасы. В компании также подчеркивают, что немалая часть дистрибуции приходилась на общепит, а он был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что сокращение отгрузок у «Татспиртпрома» связано с внутренними реформами в компании. В январе в «Татспиртпроме» сменился директор — вместо Ирека Миннахметова был назначен Руслан Максудов, ранее занимавший должность главы казанской ГК «Банковский долговой центр». С его приходом изменилась стратегия компании, сейчас руководство занимается оптимизацией затрат.