2,5 трлн рублей кредитов были реструктуризованы банками в рамках мер по поддержке экономики

С конца июня ЦБ планирует возобновить инспекционные проверки банков и финансовых организаций. «Те проверки, которые у нас не завершились, они в первую очередь будут возобновляться, начинаться», — сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

По ее словам, ЦБ вернется к стресс-тестированию банков, которое стало новым инструментом надзора, но им проверялись только крупные банки. При этом она пояснила, что при выходе из режима самоизоляции Банк России будет рассматривать вопрос о возможном продлении надзорных послаблений учитывая как экономическую, так и эпидемиологическую ситуации в стране. «Мы слышим и понимаем, что банковский сектор волнует этот вопрос, именно сроков выхода из послаблений», — отметила она.

«Мы наблюдаем за действием эффектов, которые были нами введены. И я бы хотела подчеркнуть, что вопрос о пролонгации этих послаблений будет рассматриваться нами комплексно. Но я хочу напомнить всем 2014—2015 годы, когда также принимались решения о различных послаблениях, в 2016—2017 годах банковский сектор постепенно выходил из такого рода послаблений. Безусловно, когда мы будем оценивать необходимость поэтапного выхода, необходимость продления этого срока, мы будем учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуацию», — сказала она.

При этом Полякова отметила, что банки в рамках мер по поддержке экономики уже реструктуризировали кредиты на общую сумму в 2,5 трлн рублей.