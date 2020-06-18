В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25%

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году.

В письме главе Минтранса говорится, что налог нужно снизить для жителей тех регионов, где вводили режим повышенной готовности. По словам Власова, такая мера стала бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Также парламентарий указал на то, что многие россияне вынуждено провели дома больше месяца и, соответственно, не пользовались автомобилями.

Ранее замруководителя Управления ФНС по РТ Андрей Никиташин подробно рассказал о том, на какие сроки и для кого переносится уплата налогов по субъектам МСБ.