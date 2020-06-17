В Казани приставы опечатали музыкальный зал в Детском туберкулезном санатории

В Казани судебные приставы исполнили решение суда и опечатали на три месяца музыкальный зал в Детском туберкулезном санатории.

Суд установил, что потолок помещения находится в «неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии», передает пресс-служба татарстанского управления службы судебных приставов.

«Решение суда поступило на принудительное исполнение судебным приставам Кировского районного отделения», — отмечают в УФССП по РТ.

Сотрудники выехали на место и опечатали зал.

Ранее татарстанские приставы на три месяца опечатали рентгеновский аппарат в одной из стоматологических клиник Челнов.