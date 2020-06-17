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Олеся Балтусова написала песню о Казани

18:09, 17.06.2020
Олеся Балтусова написала песню о Казани
Фото: realnoevremya.ru

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова написала песню о Казани. Стихи она выложила в своем instagram-аккаунте.

Балтусова добавила, что ищет композитора и исполнителя для своей песни.

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Песня о Казани Тёплый ветер летит по городу, посмотри, Он танцует по переулкам чечётку степ, Он качает трамваи, кроны и фонари, Это ветер казанских улиц, большой эстет. Чистый голос его звенит, отражаясь в окнах, Его песня полна мечтами и чудесами, Это ветер казанских улиц, из лета соткан, Песня ветра всё о Казани, да о Казани. Сердце города бережёт силуэт дракона, У Казани доспехи воина и корона, Над Казанью стоят туманы, метут бураны, А в Казани цветут тюльпаны, шумят фонтаны. Резкий ветер одет по моде, немного пьян, Он идёт от реки с полей и несёт цветы, Он мудрец, он бродяга, фокусник, музыкант, И танцуют чечётку степ вместе с ним коты. Звонкий голос его летит, отражаясь в окнах, Его песня полна мечтами и чудесами, Это ветер казанских улиц, из лета соткан, Песня ветра всё о Казани, да о Казани. Сердце города стерегут золотые змеи, У Казани характер крут, а душа степная, Над Казанью змеиный царь волшебство развеял, У Казани резной узор, красота лепная. Сердце города бережёт силуэт дракона, У дракона доспехи воина и корона, Над Казанью стоят туманы, метут бураны, А в Казани цветут тюльпаны, шумят фонтаны. #казаньпрекрасна Текст мой, композитора и певца ищу пока что.;)

Публикация от Олеся Балтусова (@olesyabaltusova)

В начале июня помощник президента сообщила, что в Казани планируется консервация водозаборного комплекса.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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