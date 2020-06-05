Олеся Балтусова рассказала о консервации Водозаборного комплекса в Казани

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Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова сообщила, что в Казани планируется консервация Водозаборного комплекса. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня на повестке стоит вопрос консервации Водозаборного комплекса для сохранения исторического памятника», — сообщила Балтусова. Для этого нужен проект и расчеты.

Водозаборный комплекс находится в акватории Куйбышевского водохранилища. Сейчас он, как выразилась помощник президента, «терпит реальное бедствие». У водозаборного комплекса уже давно нет кровли и окон. Объект заброшен и разрушается.

«Этот водозабор — Казанская водокачка, действовал в конце XIX — первой половине XX века (до заполнения Куйбышевского водохранилища) и снабжал город волжской водой. Речная вода принималась через оголовок — небольшую полую башню с кирпичной надстройкой. Насосная станция 1-го подъема находилась на острове в красивом кирпичном здании. От него вода поступала на насосную станцию 2-го подъема, где вода очищалась и подавалась в трубопроводную систему города», — рассказала Балтусова. Она добавила, что водозабор — «прекрасный образец инженерных сооружений».

Вчера она организовала выездное совещание на островок Водозаборного комплекса. В нем приняли участие председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев и представители компании АБД, которым принадлежит земельный участок.

По словам помощника президента, в 2017 году тут были организованы берегоукрепительные работы.