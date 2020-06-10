В Татарстане частные клиники начнут оказывать бесплатные услуги медпатронажа над пожилыми

В России запустят пилотный проект по оказанию частными клиниками бесплатных услуг медпатронажа на пожилыми. Он стартует во второй половине 2020 года в рамках национального проекта «Демография».

Пилот запустят в 18 регионах, среди которых есть Татарстан, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину.

После 15 июня на конкурсной основе отберут медицинские компании. Социальные службы помогут им с поиском нуждающихся людей старше 65 лет. Раз в неделю к пожилым будет приходить медработник и проводить обследование.



В Татарстане в скором времени возобновят работу социальные сиделки. Реализация этого пилотного для Татарстана проекта была приостановлена на время пандемии коронавируса, чтобы не подвергать риску заражения наиболее уязвимую категорию 65+.

