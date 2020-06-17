Выборы депутатов горсовета в Набережных Челнах пройдут 13 сентября

В Набережных Челнах выборы депутатов горсовета планируется провести 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«На основании действующего законодательства днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов муниципального образования. <…> Уважаемые коллеги, прошу вас утвердить представленный проект решения, в котором предлагается назначить дату выборов депутатов городского Совета четвертого созыва на 13 сентября 2020 года», — сказала заместитель главы Набережных Челнов Флера Андреева на XI заседании горсовета.

13 сентября также пройдут выборы президента Татарстана и депутатов Казгордумы.

