Казань недовольна тем, что сюда свозят мусор из соседних районов

Власти Казани недовольны тем, что в столицу РТ свозят мусор из соседних районов. Этот фактор влияет в том числе и на размер тарифа на вывоз.

Как прокомментировал на заседании в Госкомитете РТ по тарифам председатель Комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов, городские полигоны не рассчитаны на нагрузку из соседних районов.

«Ввиду исчерпания лимитов закрыты полигоны в Зеленодольском, Лаишевском, Высокогорском муниципальных районах. Отходы из этих районов завозятся в Казань», — передает слова Анисимова «Татар-информ».

По словам спикера, в районах необходимо строить инфраструктуру, это позволит экономить на вывозе. Власти Казани уже обратились с этим вопросом к президенту РТ.

Ранее появилась информация, что исполком поручил законсервировать Самосыровский полигон твердых коммунальных отходов.

