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Садыков не исключил второй волны коронавируса в Татарстане

10:49, 17.06.2020
Садыков не исключил второй волны коронавируса в Татарстане
Фото: Минздрав РТ

Глава Минздрава Татарстана в прямом эфире ответил на вопрос о том, ждать ли нам второй волны коронавируса.

«Я не Вольф Мессинг, не могу предугадать, что будет, но есть определенные математические модели. Я не исключаю второй волны», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

При этом, по его словам, сейчас пик нами уже пройден. Это подтверждают и аналитики.

На сегодня в Татарстане зарегистрировано 4040 случаев COVID-19, в России — 553 301.

Справка

Вольф Мессинг — советский эстрадный артист, выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей» зрителей.

Общество Татарстан
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