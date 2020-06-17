Садыков не исключил второй волны коронавируса в Татарстане
Глава Минздрава Татарстана в прямом эфире ответил на вопрос о том, ждать ли нам второй волны коронавируса.
«Я не Вольф Мессинг, не могу предугадать, что будет, но есть определенные математические модели. Я не исключаю второй волны», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».
При этом, по его словам, сейчас пик нами уже пройден. Это подтверждают и аналитики.
На сегодня в Татарстане зарегистрировано 4040 случаев COVID-19, в России — 553 301.
Справка
Вольф Мессинг — советский эстрадный артист, выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей» зрителей.
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