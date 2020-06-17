Чиновника из Татарстана утвердили в должности вице-премьера Дагестана

Инсаф Хайруллин и Анвар Халилов назначены вице-премьерами правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Васильев, сообщила пресс-служба администрации региона в Instagram.

«Сегодня, 15 июня, глава Республики Дагестан Владимир Васильев произвел новые кадровые назначения. Так, руководитель региона своим указом назначил заместителем председателя Правительства РД Инсафа Рашитовича Хайруллина. Также, Владимир Васильев своим Указом назначил заместителем Председателя Правительства РД Халилова Анвара Арслановича, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Хайруллин с 3 июня был врио вице-премьера, он курирует строительную сферу. С 2005 по 2010 год он занимал пост замминистра экономики Татарстана. После 4 года был первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, что в феврале 2018 года Васильев назначил премьер-министром Дагестана Артема Здунова. Ранее он возглавлял татарстанское Министерство экономики.

