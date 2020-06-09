В Татарстане на нескольких участках трассы М-7 разрешили движение со скоростью 110 км/ч

На трассе М-7 «Волга» с сегодняшнего дня, 9 июня, на участках с км 879+500 — км 884+000, км 885+000 — км 886+000, км 975+300 — км 980+300, км 981+500 — км 985+000, проходящих по территории Пестречинского, Рыбно-Слободского, Тюлячинского, Мамадышского и Елабужского районов, разрешено движение со скоростью 110 км/ч в обоих направлениях. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по РТ.

Движение со скоростью 110 км/ч разрешено для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны.

Изменения скоростного режима носят сезонный характер и будут действовать до 30 сентября.

Также до 30 сентября в Казани увеличили скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной до 80 км/ч.

