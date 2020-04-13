В казанском жилом массиве Салмачи ввели карантин по бешенству животных

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в казанском жилом массиве Салмачи в связи с неблагоприятной ситуацией по заболеванию животных бешенством.

Карантин отменят по истечении двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных, следует из документа. На это время запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, а также отлов диких животных.

Напомним, в конце февраля Минниханов отменил карантин по бешенству на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани.