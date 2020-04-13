Новости общества

04:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском жилом массиве Салмачи ввели карантин по бешенству животных

20:07, 13.04.2020
В казанском жилом массиве Салмачи ввели карантин по бешенству животных
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в казанском жилом массиве Салмачи в связи с неблагоприятной ситуацией по заболеванию животных бешенством.

Карантин отменят по истечении двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных, следует из документа. На это время запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, а также отлов диких животных.

Напомним, в конце февраля Минниханов отменил карантин по бешенству на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров