В казанском жилом массиве Салмачи ввели карантин по бешенству животных
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в казанском жилом массиве Салмачи в связи с неблагоприятной ситуацией по заболеванию животных бешенством.
Карантин отменят по истечении двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных, следует из документа. На это время запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, а также отлов диких животных.
Напомним, в конце февраля Минниханов отменил карантин по бешенству на территории садового товарищества «Подгорный» в Казани.Общество Татарстан
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