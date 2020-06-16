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Вратарь «Урала» проходит просмотр в челнинском «КАМАЗе»

13:19, 16.06.2020
Вратарь «Урала» проходит просмотр в челнинском «КАМАЗе»
Фото: fc-ural.ru

Вратарь из системы екатеринбургского «Урала» Алексей Мамин проходит просмотр в челнинском «КАМАЗе».

21-летний голкипер уже присоединился к тренировочному процессу с командой. По итогам сбора клуб примет решение о дальнейшей судьбе новичка в «КАМАЗе».

В прошедшем сезоне Мамин выступал в ПФЛ за «Урал-2» и провел 13 матчей, в которых трижды сохранял свои ворота «сухими».

Отметим, что челнинский клуб нынешним летом расстался с вратарями Александром Кобзевым и Леонидом Балаганским.

Ранее лидер «КАМАЗа» Давид Караев подписал контракт с «Уралом».

СпортФутбол Татарстан
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