Вратарь «Урала» проходит просмотр в челнинском «КАМАЗе»
Вратарь из системы екатеринбургского «Урала» Алексей Мамин проходит просмотр в челнинском «КАМАЗе».
21-летний голкипер уже присоединился к тренировочному процессу с командой. По итогам сбора клуб примет решение о дальнейшей судьбе новичка в «КАМАЗе».
В прошедшем сезоне Мамин выступал в ПФЛ за «Урал-2» и провел 13 матчей, в которых трижды сохранял свои ворота «сухими».
Отметим, что челнинский клуб нынешним летом расстался с вратарями Александром Кобзевым и Леонидом Балаганским.
Ранее лидер «КАМАЗа» Давид Караев подписал контракт с «Уралом».СпортФутбол Татарстан
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