В Казани планируется вернуть плату за парковки по субботам и в вечернее время

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отмена платы за муниципальные парковки не рассматривается, наоборот, в скором времени планируется возврат к прежнему графику оплаты парковок по субботам и в вечернее время. Об этом на сессии Казгордумы рассказал заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В мае власти Казани сделали послабления в работе платных парковок. Время их работы сократили на час, также отменили плату в оба выходных дня.

Теперь возвращаются прежние правила парковки — бесплатно оставить автомобиль можно будет с 21.00 до 7.00, а также в воскресенье и праздничные дни.

