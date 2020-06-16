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В Казани планируется вернуть плату за парковки по субботам и в вечернее время

11:26, 16.06.2020
В Казани планируется вернуть плату за парковки по субботам и в вечернее время
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отмена платы за муниципальные парковки не рассматривается, наоборот, в скором времени планируется возврат к прежнему графику оплаты парковок по субботам и в вечернее время. Об этом на сессии Казгордумы рассказал заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

В мае власти Казани сделали послабления в работе платных парковок. Время их работы сократили на час, также отменили плату в оба выходных дня.

Теперь возвращаются прежние правила парковки — бесплатно оставить автомобиль можно будет с 21.00 до 7.00, а также в воскресенье и праздничные дни.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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