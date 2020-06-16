ЦИК Татарстана рекомендовал не приходить на голосование по поправкам в Конституцию с детьми

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге рассказал, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.



Для всех на участковых избирательных комиссий организуют термоконтроль, на входе положат дезинфицирующие коврики. На расстоянии 2 метров сделают разметку, так же расставят оборудование и мебель. Кабины будут без передней шторки, при этом легитимность соблюдаться все равно будет — это требование Роспотребнадзора.

Кондратьев рекомендовал не приходить на голосование с детьми, предъявлять паспорт в раскрытом виде на расстоянии, взять с собой все средства индивидуальной защиты и авторучку.

«Если нет ничего, то вам после досмотра на входе дадут обработать руки, выдадут маску, перчатки и авторучку», — отметил глава ЦИК.

При голосовании на дому при каждой участковой комиссии формируется группа из двух человек, также предложат поучаствовать наблюдателям — они будут присутствовать на всех этапах голосования и на всех его видах. Группа получит переносной ящик для голосования, сейф-пакеты. Людям будут выдавать продезинфицированный запаянный пакет (внутри бюллетень, маска, перчатки, ручка). Человек будет голосовать в квартире, а группа в это время будет ожидать за дверью.