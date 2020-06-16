В Татарстане временно закрывается участок автомобильной дороги Базарные Матаки — Мамыково
В Татарстане с 15 по 29 июня закрывается участок автомобильной дороги Базарные Матаки — Мамыково.
Это связано с запланированным ремонтом системы водосброса искусственного водоема на 11,9 км автодороги в Алькеевском районе.
Объехать можно по дорогам Алексеевское — Билярск и Алексеевское — Высокий Колок. Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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