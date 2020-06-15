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Капитан казанского «Зенита» Бутько выставил на продажу свой дом

17:23, 15.06.2020
Капитан казанского «Зенита» Бутько выставил на продажу свой дом
Фото: instagram.com/alexander_butko/

Капитан «Зенита-Казань» Александр Бутько выставил на продажу собственный дом в Новосибирской области. Об этом волейболист сообщил в своем «Инстаграме».

«От души отрываю. Поселок городского типа Колывань, продам собственный дом. Недорого», — написал Бутько.

Бутько является игроком казанского «Зенита» с 2014 года. Вместе с клубом он несколько раз становился чемпионом страны, обладателем Кубка России, Лиги чемпионов и чемпионата мира среди клубов.

СпортВолейбол Татарстан
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