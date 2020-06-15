СМИ: в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба, три человека ранены

В Москве на Ленинском проспекте, возле гостиницы «Салют», произошла стрельба. В результате случившегося двое полицейских и один гражданский получили ранения.

По предварительным данным, стреляли из такси. На место инцидента уже выехали глава ГСУСК по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи, сообщает «РИА Новости».

В начале июня бывшего помощника прокурора Советского района Казани Андрея Балеева задержали за стрельбу в воздух. Позже Приволжский суд Казани наказал его пятью сутками административного ареста. Балеев признан виновным в хулиганстве со стрельбой в нетрезвом состоянии.

