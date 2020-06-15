Власти смогут гарантировать получение жилья в течение года 40 тысячам обманутых дольщиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что программа поддержки обманутых дольщиков позволит до конца года дать гарантии на получение жилья 40 тысячам дольщиков.

«Считаем, что до конца года примерно сорока тысячам обманутых дольщиков дадим гарантию на получение в ближайший год квартир», — доложил на совещании с Владимиром Путиным вице-премьер.

По его словам, правительство выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков. Еще 11 млрд рублей выделили регионы.

В проектирование и строительство запущены около 1 млн кв. м жилья. На совещании рассмотрены 229 проблемных домов в 20 регионах.