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Казанцы попали в число самых активных покупателей билетов на поезда в Крым

15:57, 15.06.2020
Казанцы попали в число самых активных покупателей билетов на поезда в Крым
Фото: kzn.ru

Жители Казани в числе самых активных покупателей билетов на поезда в Крым. Также билеты в Крым активно приобретали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре и Саратове.

За первые пять дней продаж на поезда «Таврия» в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно реализовано более 15 тыс. билетов.

Как пишет ТАСС, сообщение между Екатеринбургом и Крымом откроется 30 июня. Из Санкт-Петербурга первый поезд отправится 1 июля. В этот же день начнется движение поездов из Кисловодска.

Из Казани до Крыма можно добраться транзитным поездом Екатеринбург — Симферополь.

БизнесТранспорт Татарстан
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