Паника на ровном месте: потерпевшая боится выхода обвиняемого в менделеевской резне из СИЗО

Фото: соцсети

«Ему терять нечего»

Бабушка мальчика, который выжил в резне в Менделеевске, просит общественность защитить ее внука. Поводом для волнений пожилой женщины стала апелляционная жалоба.

25 мая Верховный суд Татарстана продлил до октября арест Айнуру Харисову — ревнивцу, который признался в том, что зарезал свою жену и двоих ее детей. После чего адвокат обвиняемого направила жалобу на это решение и попросила освободить подзащитного из-под стражи. Например, под подписку о невыезде.

Узнав об этом, потерпевшая Лидия Маслова испугалась, что обвиняемый и правда получит «вольную» до приговора. Поэтому занялась сбором документов для апелляционной инстанции.

Из личного архива Лидии Масловой

«Я должна собирать документы об их смерти. Надо кого-то, кто поможет оформить документы, не думаю, что следователь будет этим заниматься. Я очень переживаю за жизнь внука. Ему же [Харисову, — прим. ред.] уже терять нечего! Он знает все адреса наших родственников, где мы его [мальчика] можем спрятать», — сказала Лидия Маслова в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Женщина со слезами вспоминает, что рассказал ей внук: спасаясь, ему пришлось притвориться мертвым, чтобы его не добил отчим. Она говорит, что не верит в версию о ревности — слишком хладнокровно Харисов разделался со своей семьей. Уверена, на преступление он пошел из-за денег: проиграл крупную сумму, которую ему дала на погашение долгов теща.

Сам выживший пасынок обвиняемого сейчас находится у отца в другом городе, но и это, как считает бабушка, может его не спасти, если обвиняемый выйдет из СИЗО.

Характеристика как повод отпустить?

Государственный адвокат Харисова в апелляционной жалобе отмечает, что обвиняемый «ранее не судим, положительно характеризуется по последнему месту работы, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида (от предыдущего брака, — прим. ред.) и престарелую мать, страдающую тяжелыми хроническими заболеваниями».



При этом на суде заявлялось, что у Харисова за спиной не менее двух погашенных судимостей, также он страдает алкогольной зависимостью. В 2013 он напал на бывшую тещу с ножом и заработал условный срок 3 года с таким же испытательным. В 2014 году Харисова вновь «взяли» — за кражу 50 тысяч рублей из барсетки в чужой квартире. В 2015-м он «закодировался».

Эксперт: «Подписка о невыезде маловероятна»

Казанский адвокат Руслан Нагиев считает, что опасения потерпевшей понятны, но у Харисова мало шансов покинуть СИЗО в ближайшее время. Преступление относится к категории особо тяжких.

@advokat_nagiev

«Как правило, по такой категории обвиняемых содержат под стражей в следственном изоляторе. Тем более что есть единственный свидетель, следствие должно это учитывать и заявлять в суде, что мальчику грозит реальная опасность. Но судебная практика показывает, что практически все по таким статьям находятся под стражей», — прокомментировал ситуацию нашему изданию Нагиев.



По словам эксперта, выпустить обвиняемого под подписку о невыезде могут, если он тяжело болен и его диагноз попадает в перечень болезней, с которым люди не могут содержаться под стражей. Но, несмотря на то, что о заболеваниях адвокат не заявлял, Нагиев советует пострадавшей стороне активно защищать свои интересы.

«Обязательно надо обращаться к следователю, который ведет это дело, говорить, что есть опасения, что жизнь свидетеля под угрозой», — добавил адвокат.

В свою очередь, адвокат Харисова Лилия Габдрахманова сообщила «Реальному времени», что поскольку ее клиент выражал несогласие с продлением ареста, она должна была оспорить это решение в его интересах.

Как сообщили «Реальному времени» в Верховном суде Татарстана, дата рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Харисову пока не назначена. «Реальное время» будет следить за развитием событий.

Ольга Плешкова