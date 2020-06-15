Главное о коронавирусе на 15 июня: в Казани возобновились уличные тренировки, Китай пугает новыми вспышками

Фото: Реальное время

«Масочный бизнес» сворачивается

В Татарстане сегодня подтвердились 44 новых случая коронавируса, все контактные. 13 человек госпитализированы, 31 лечится дома.

На 15 июня в Татарстане зарегистрировано 3 958 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 2 824 человека, в том числе 8 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 134 человека.

Малый бизнес по пошиву масок в Татарстане сворачивает производство.

На набережной озера Кабан возобновились тренировки по йоге.

В Москве от коронавируса умер бывший замглавкома ВВС по вооружению, уроженец Татарстана, генерал Абрек Аюпов.

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В Татарстане из-за пандемии коронавируса выросла интенсивность строительства частных домов.

Офисы МФЦ в Татарстане возобновили работу в прежнем режиме.

Санатории не спешат возобновлять работу: с тех пор как им разрешили открыться, это смог сделать только один.

Отмена парада Победы в Челябинске

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 489 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 537 210, а выздоровевших — до 284 539 человек.

Зафиксировано 143 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умер 7 091 человек.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для гостиниц по заселению гостей: не исключено, что отели должны будут обосновать заселение неженатых пар в один номер. Позже РПН пояснил, что это не означает возвращения советских времен, когда при заселении требовали свидетельство о браке. Основной смысл рекомендаций заключается в том, чтобы не селить в одно пространство людей, которые не живут вместе — снизить риск распространения инфекции. Пары, которые приехали вместе на отдых, будут селить вместе в любом случае.

Фото Светланы Кутман (inc-news.ru)

Сегодня в Москве открылись все вестибюли московского метро, которые были закрыты в период самоизоляции.

В Челябинске отменили парад Победы, запланированный на 24 июня.

Башкирия направила 17 своих врачей в Карачаево-Черкесию.

В России планируют разработать еще более оперативную тест-систему выявления COVID-19.

Третьяковская галерея перенесла открытие на 3 июля.

Фото tg-m.ru

Наталия Орейро планирует оформить российское гражданство после того, как кончится пандемия.

IKEA вернет деньги благотворителям

По состоянию на 10.50 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 875 932. Умерли 432 519 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 162 228). На второй строчке — Бразилия (867 882), Россия на третьем месте (528 964). На четвертом месте — Индия (332 783), на пятом — Великобритания (295 889).

Активно болеющих в мире насчитывается 3 399 123 человека.

Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса. Там скончались 43 389 человек. На первом месте остаются США (117 858 человек)

Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса.

IKEA хочет вернуть деньги странам, которые финансово поддержали ее во время пандемии. Потери компании оказались меньше, чем предполагалось.

Еще один китайский город — Баодин — ввел военное положение из-за вспышки коронавируса. Вспышка отмечена и на оптовом рынке Пекина «Синьфади», поэтому китайские власти предупреждают: риск дальнейшего распространения коронавируса крайне высок.

Жителям Дании выплатят примерно по 3 тысячи долларов для восстановления экономики после пандемии.

Ольга Плешкова