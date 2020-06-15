Главное о коронавирусе на 15 июня: в Казани возобновились уличные тренировки, Китай пугает новыми вспышками
«Масочный бизнес» сворачивается
В Татарстане сегодня подтвердились 44 новых случая коронавируса, все контактные. 13 человек госпитализированы, 31 лечится дома.
На 15 июня в Татарстане зарегистрировано 3 958 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 2 824 человека, в том числе 8 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 134 человека.
- Малый бизнес по пошиву масок в Татарстане сворачивает производство.
- На набережной озера Кабан возобновились тренировки по йоге.
- В Москве от коронавируса умер бывший замглавкома ВВС по вооружению, уроженец Татарстана, генерал Абрек Аюпов.
- В Татарстане из-за пандемии коронавируса выросла интенсивность строительства частных домов.
- Офисы МФЦ в Татарстане возобновили работу в прежнем режиме.
- Санатории не спешат возобновлять работу: с тех пор как им разрешили открыться, это смог сделать только один.
Отмена парада Победы в Челябинске
За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 489 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 537 210, а выздоровевших — до 284 539 человек.
Зафиксировано 143 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умер 7 091 человек.
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для гостиниц по заселению гостей: не исключено, что отели должны будут обосновать заселение неженатых пар в один номер. Позже РПН пояснил, что это не означает возвращения советских времен, когда при заселении требовали свидетельство о браке. Основной смысл рекомендаций заключается в том, чтобы не селить в одно пространство людей, которые не живут вместе — снизить риск распространения инфекции. Пары, которые приехали вместе на отдых, будут селить вместе в любом случае.
- Сегодня в Москве открылись все вестибюли московского метро, которые были закрыты в период самоизоляции.
- В Челябинске отменили парад Победы, запланированный на 24 июня.
- Башкирия направила 17 своих врачей в Карачаево-Черкесию.
- В России планируют разработать еще более оперативную тест-систему выявления COVID-19.
- Третьяковская галерея перенесла открытие на 3 июля.
- Наталия Орейро планирует оформить российское гражданство после того, как кончится пандемия.
IKEA вернет деньги благотворителям
По состоянию на 10.50 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 875 932. Умерли 432 519 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 162 228). На второй строчке — Бразилия (867 882), Россия на третьем месте (528 964). На четвертом месте — Индия (332 783), на пятом — Великобритания (295 889).
Активно болеющих в мире насчитывается 3 399 123 человека.
- Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса. Там скончались 43 389 человек. На первом месте остаются США (117 858 человек)
- Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса.
- IKEA хочет вернуть деньги странам, которые финансово поддержали ее во время пандемии. Потери компании оказались меньше, чем предполагалось.
- Еще один китайский город — Баодин — ввел военное положение из-за вспышки коронавируса. Вспышка отмечена и на оптовом рынке Пекина «Синьфади», поэтому китайские власти предупреждают: риск дальнейшего распространения коронавируса крайне высок.
- Жителям Дании выплатят примерно по 3 тысячи долларов для восстановления экономики после пандемии.
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