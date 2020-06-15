ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах

Банк ВТБ открыл новый универсальный офис в Набережных Челнах. Отделение, в котором будут обслуживать физические и юридические лица, расположено по адресу: Московский проспект, д. 131.

В новом универсальном отделении банка жители города смогут оформить кредиты наличными и кредитные карты, совершать платежи, осуществлять денежные переводы, расчетно-кассовые операции, открыть текущие счета, вклады и депозиты. Также у клиентов будет возможность обменять валюту, приобрести ценные монеты, оформить инвестиционные и страховые продукты.

Представители бизнеса смогут воспользоваться широким перечнем услуг, в числе которых — кредитование, гарантийное обеспечение, управление рублевыми и валютными ресурсами, расчетно-кассовое и зарплатное обслуживание, выпуск корпоративных карт.

В новом офисе будет осуществляться и обслуживание клиентов сегмента «Привилегия», для которых оборудована выделенная зона с удобными переговорными, а за каждым клиентом будет закреплен персональный менеджер.

«Открытие универсального офиса в Набережных Челнах — очередной шаг навстречу клиентам. Объединение на одной площадке специалистов всех подразделений даст возможность решать задачи клиентов максимально оперативно и качественно.Важно отметить, что все офисы ВТБ соответствуют требованиям для работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Мы также просим наших клиентов соблюдать необходимые меры предосторожности для защиты себя и окружающих», — прокомментировала открытие офиса управляющий банка ВТБ в Республике Татарстан Марьям Давлетшина.

Режим обслуживания физлиц в новом отделении: понедельник — пятница с 09.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 17.00 часов. Юридические лица будут обслуживаться с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу — с 09.00 до 16.45. При этом клиенты смогут осуществлять операции круглосуточно в зоне самообслуживания с тремя универсальными банкоматами с функцией cash-in (наличные — с англ.)

Банк ВТБ (ПАО)

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