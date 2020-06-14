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Мордовский праздник в Лениногорском районе и закаты в Дрожжановском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 14 июня

20:00, 14.06.2020
Мордовский праздник в Лениногорском районе и закаты в Дрожжановском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 14 июня
Фото: instagram.com/margafarov

Сегодня в Лениногорском районе РТ отмечался национальный мордовский праздник «Балтай». Поздравление с ним оставил на своей странице глава района Рягат Хусаинов. Он отметил, что в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие проходит в онлайн-режиме, как и многие другие празднества. Для гостей виртуального праздника подготовили мастер-классы по изготовлению кукол, костюмов и различных угощении.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров показал своим подписчикам в «сторис» красивый летний закат. 30-секундное видео без звука дополняет только появляющаяся надпись «Дрожжановский район».

Глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов часто показывает пользователям природу края. И этим утром он показал своим подписчикам дорогу, цветущие деревья и поющих птиц вокруг.

Также Фаттахов показал лебедей на озере Актаныш. По его словам, в водоеме обитают около 50 птиц.

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