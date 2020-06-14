Эксперт назвал Бурмистрова из «Ак Барса» переоцененным хоккеистом

Фото: Дмитрий Слезин

Эксперт по КХЛ Леонид Вайсфельд оценил переход нападающего Александра Бурмистрова в казанский «Ак Барс». По его мнению, в последние годы некогда перспективный хоккеист превратился в среднего игрока.

«Насчет новичков скажу, что Бурмистров возвращается в Казань уже не в первый раз. Но, на мой взгляд, Александр относится к категории переоцененных игроков. Он с юности считался очень перспективным. От таких всегда ждут больше, чем они в итоге выдают. А на сегодняшний день Бурмистров — добротный, но средний игрок КХЛ. Не более того», — считает Вайсфельд.

Напомним, ранее другой эксперт по КХЛ Алексей Бадюков заявил, что по итогам межсезонья казанскому «Ак Барсу» осталось усилить лишь одну позицию.