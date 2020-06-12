Эксперт назвал позицию, которую нужно усилить «Ак Барсу»

Эксперт по КХЛ Алексей Бадюков считает, что по итогам межсезонья казанскому «Ак Барсу» осталось усилить лишь одну позицию.

«Полагаю, что в защите нужен кто-то типа Викстранда, только еще более высокого уровня — среди легионеров. Поскольку Викстранд в начале прошлого сезона был хорош, а потом притормозил, когда пришел Виртанен. Поэтому, может быть, только на эту позицию нужно кого-то попробовать приобрести, но имеет смысл делать это по ходу сезона. А на межсезонье клуб все задачи выполнил», — сказал Бадюков.

Напомним, ранее «Ак Барс» подписал контракты с форвардами Стефаном Да Костой, Бурмистровым и Ворониным. Также казанцы вернули из «Сочи» защитника Романа Абросимова.

Среди игроков, которые покинули команду можно отметить форварда Эмиля Галимова, перешедшего в питерский СКА и защитника Ессе Виртанена. Кроме того, «Ак Барс» расстался с четырьмя нападающими — Олегом Ли, Степаном Санниковым, Владимиром Галузиным и Мэттом Фрэттиным.