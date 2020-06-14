Глава Башкирии рассказал, чем займется после своей отставки

Фото: кадр видео с личной страницы Радия Хабирова

Радий Хабиров опубликовал на свой странице ролик с приготовлением узбекского плова на открытом воздухе. Он объяснил, что, умея готовить такое блюдо, он «никогда не останется без работы».

«В последнее время мои друзья и знакомые часто спрашивают, что я буду делать, когда уйду в отставку с государственной службы? Я точно знаю одно: такие люди, которые умеют так готовить плов, никогда не останутся без работы», — сказал глава Башкирии в ролике.

Хабиров признался, что плов его научили готовить в армии сослуживцы из Узбекистана. И добавил, что каждый мужчина должен уметь готовить, иметь не менее пары специальностей и, «может быть, даже одну рабочую».

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