Фигуристки из Татарстана Валиева и Мухаметзянова вошли в российскую сборную
В состав юниорской сборной России по фигурному катанию на сезон 2020/21 вошли спортсменки из Казани Камила Валиева и Диана Мухаметзянова.
Согласно документу Минспорта РФ Мухаметзянова представляет ЦСП МДМиС РТ, а Валиева ЦСО «Самбо-70».
Напомним, что Камила Валиева является действующей чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании. А Диана Мухаметзянова завоевала серебро финала юниорской серии Гран-при в парном катании в дуэте с Ильей Мироновым.
Список основного состава открывает Алина Загитова, чья короткая программа «Черный лебедь» на чемпионате Европы 2018 года набрала на Youtube уже около 10 млн просмотров.СпортФигурное катание Татарстан
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