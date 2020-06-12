Фигуристки из Татарстана Валиева и Мухаметзянова вошли в российскую сборную

В состав юниорской сборной России по фигурному катанию на сезон 2020/21 вошли спортсменки из Казани Камила Валиева и Диана Мухаметзянова.

Согласно документу Минспорта РФ Мухаметзянова представляет ЦСП МДМиС РТ, а Валиева ЦСО «Самбо-70».

Напомним, что Камила Валиева является действующей чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании. А Диана Мухаметзянова завоевала серебро финала юниорской серии Гран-при в парном катании в дуэте с Ильей Мироновым.

Список основного состава открывает Алина Загитова, чья короткая программа «Черный лебедь» на чемпионате Европы 2018 года набрала на Youtube уже около 10 млн просмотров.