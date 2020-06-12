Оригинальные поздравления с Днем России и пастбище на рассвете: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 12 июня

В пятницу, 12 июня, подавляющее большинство глав районов республики не выкладывали в свои соцсети ничего, кроме поздравлений с Днем России. Отличился только Марат Гафаров, под руководством которого находится Дрожжановский район РТ. Он выложил видео с пастбищ ООО «Цильна», снятое на рассвете.

Среди различных поздравлений с праздником можно выделить несколько. Например, ролик от главы Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина. Качественно сделанное видео чередует кадры различных городов России, в том числе и Казани. В нем перечисляются достижения нашей страны, от полета в космос Юрия Гагарина до возраста самого древнего города России — Керчи.

Глава Нижнекамска Айдар Метшин избрал «бронебойный» инструмент в поздравительном ролике — он показал группу детей в национальных костюмах. Они произносят короткие лозунги на различных языках.

Еще один популярный жанр подготовила команда главы Балтасинского района РТ Рамиля Нутфуллина. Динамичный и патриотичный клип на русском и татарском языках был снят в ключевых локациях райцентра.

Особенным получилось видео в «Инстаграме» бугульминского главы Линара Закирова. Оно показывает, как волонтер дарит букеты жителям района в честь праздника, поздравляяя продавщицу, врача, полицейских и работниц фермы. Без лишних слов ролик передает праздничное настроение. Возможно, благодаря искренним улыбкам героев.