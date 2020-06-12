Володин и Вайно поздравили Минниханова с Днем России

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов получил поздравления с Днем России от спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителя администрации президента РФ Антона Вайно.

«Всех нас объединяет стремление принести пользу своей Родине — нашей России. Желаю Вам счастья, здоровья и всего самого доброго», — цитирует телеграмму от Володина пресс-служба президента РТ.

«Наших соотечественников исторически объединяют искренняя любовь к Родине, уважение и чувство сопричастности к ее героической судьбе и славным многовековым традициям», — говорится в послании руководителя АП.

Напомним, Минниханов сегодня также поздравил татарстанцев с Днем России. Праздник отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.