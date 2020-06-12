Профсоюз полиции: надругавшийся над сослуживцем росгвардеец мог вспомнить случай в Казани

В профсоюзе полиции связали случай в Калаче-на-Дону с деятельностью СМИ. Широкое освещение ситуации в казанском ОП «Дальний» могло побудить росгвардейца из Волгоградской области повторить этот опыт со своим сослуживцем.

Кроме того, причиной могла стать ссора и состояние опьянения, считает Председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Вспомнил то, что было несколько лет назад в Татарстане. Это же было в прессе и везде. Ну и решил над ним поиздеваться, посмотреть, как это будет. Это подражание всем этим вещам», — заявил общественник в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он призвал СМИ не распространяться о случаях полицейского насилия и концентрироваться на позитивных новостях.

Ранее стало известно, что ефрейтор Росгвардии из города Калач-на-Дону, Волгоградской области, подозревается в «Насильственных действиях сексуального характера» в отношении своего сослуживца. По данным газеты «Коммерсант», он засунул спящему товарищу в задний проход горлышко водочной бутылки.