Сотрудники Кремля с 15 июня вернутся к обычному режиму работы

В Кремле отменяется удаленный режим работы, который ввели 30 марта. Сотрудники администрации президента России с 15 июня возвращаются на свои рабочие места.

«До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — сказал собеседник РБК.

При этом некоторые сотрудники вышли в офис уже с 8 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене карантина 8 июня.

С 1 июня в Москве открылись торговые центры.

