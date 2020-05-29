В Москве с 1 июня открываются торговые центры

С 1 июня в Москве открываются торговые центры, за исключением точек общепита, спортзалов и детских игровых зон. Об этом сегодня сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, с 1 июня также возобновят работу 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами и 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг. В том числе химчистки, сервисы по ремонту одежды, бытовой техники, часов и проч. Около 300 тыс. человек вернутся к работе, пишет ТАСС.

Ранее газете «Реальное время» стало известно, что с 1 июня в Москве открывается крупнейший торговый центр «Афимолл Сити».