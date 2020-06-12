Apple и Microsoft отметились рекордной капитализацией в $1,5 трлн

В среду, 10 июня, к закрытию торгов на бирже стоимость акций Apple выросла на 2% и составила $352 за бумагу. Таким образом, капитализация компании составила $1,53 трлн.

Кроме того, рекордной отметки в $1,5 трлн капитализации достигла и корпорация Microsoft.

По данным Barron's, капитализация Amazon достигла $1,3 трлн, а капитализация Google превысила $1 трлн впервые с февраля.

Напомним, Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Ранее СМИ сообщили о планах компании представить 9 новых смартфонов.