СМИ рассказали о планах Apple выпустить 9 новых iPhone

Американская корпорация Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone до конца года.

По данным портала MySmartPrice, Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сертификат на девять новых моделей смартфонов Apple.

Журналисты предположили, что номера A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411,скорее всего, принадлежат гаджетам из серии iPhone 12.

Вероятно, они относятся к моделям iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с разными объемами внутренней памяти.

Помимо этого, описание устройств сейчас содержит данные о поддержке ими операционной системы iOS 13, а новая iOS 14, на которой будут работать iPhone 12, выйдет до конца года.

Отметим, что пока точная дата презентации смартфона неизвестна. Сообщалось, что из-за угрозы коронавируса компания может отложить мероприятие на более поздний срок. Продажи новых гаджетов могут начаться еще позже.



В конце мая СМИ назвали вероятные цены на iPhone 12. По их данным, смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах и будут стоить от 46 до 100 тыс. рублей.

