Шойгу отчитался о полной готовности к параду Победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие и техника готовы к проведению парада Победы.

Он уточнил, что на сегодняшний день провели три репетиции мероприятия, пишет «РИА Новости».

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что 24 июня пройдет парад Победы. Этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы. Мероприятия начнутся в 10 утра по местному времени на Красной площади в Москве и других городах. В 22.00 по местному времени запланирован салют.

Празднества в честь Дня Победы не будут проводиться в Набережных Челнах, а также в Пермском крае, Белгородской и Орловской областях. Это связано с пандемией коронавируса.

