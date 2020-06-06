Три региона России отказались от парада Победы из-за пандемии коронавируса

Пермский край, Белгородская и Орловская области отказались проводить парад Победы 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе отказались от массовых мероприятий 24 июня. По его словам, невозможно представить праздничный парад без шествия «Бессмертного полка» и марша Победы, а сейчас проводить такие массовые мероприятия нельзя. Парад Победы может пройти в Перми 3 сентября, сообщает «Дождь».

В Белгороде парад Победы также не будут проводить из-за «неблагополучной эпидситуации». По предварительным данным, его перенесли на 12 июля. В Орловской области из-за риска заражения коронавирусом парад Победы перенесли на 5 августа, сообщил губернатор Андрей Клычков.

В Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев также отказался от проведения парада Победы.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в этот день пройдет парад Победы.