Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты.

«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В этот день в городах России пройдут парады Победы. Мероприятия начнутся в 10 утра по местному времени на Красной площади в Москве и других городах. В 22:00 по местному времени запланирован салют.

Министерству обороны РФ поручено совместно с местными властями определить места для проведения парадов и салютов, а также обеспечить их подготовку и проведение.

Ранее из-за эпидемиологической ситуации в России перенесли парад Победы. Стоит отметить, что мероприятие впервые отменили с 1995 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

