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Прокуратура Татарстана: в Лаишево фабриковали протоколы на поджигателей леса

15:17, 11.06.2020 1

Добилась возбуждения уголовного дела о служебном подлоге Татарская природоохранная прокуратура. Проверка выявила факты фальсификации административных протоколов сотрудниками Лаишевского лесничества.

Предварительно установлено: лесничий с целью улучшения личных показателей незаконно составил фиктивные протоколы по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ за нарушения правил пожарной безопасности в лесах на четырех жителей Пестречинского района. Причем в роли правонарушителей выступили знакомые предполагаемого фальсификатора, отмечают в прокуратуре Татарстана.

Расследованием занимается Следком по РТ.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:41
    Они и не только этим показатели улучшают.
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