Прокуратура Татарстана: в Лаишево фабриковали протоколы на поджигателей леса
Добилась возбуждения уголовного дела о служебном подлоге Татарская природоохранная прокуратура. Проверка выявила факты фальсификации административных протоколов сотрудниками Лаишевского лесничества.
Предварительно установлено: лесничий с целью улучшения личных показателей незаконно составил фиктивные протоколы по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ за нарушения правил пожарной безопасности в лесах на четырех жителей Пестречинского района. Причем в роли правонарушителей выступили знакомые предполагаемого фальсификатора, отмечают в прокуратуре Татарстана.
Расследованием занимается Следком по РТ.ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
комментарии