Опрос: в Казани родители реже всего помогают своим детям с финансами

Россиянин в среднем достигает финансовой независимости к 26 годам. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного компанией «Сбербанк Страхование жизни» (есть у РБК) в мае в 37 российских городах. В каждом из них по телефону были опрошены не менее 300 респондентов.

Раньше всего финансово независимыми становятся жители Хабаровска (24,9 года), позже — жители Ростова-на-Дону (27,5), Краснодара (27,2), Астрахани (26,8).

При этом в Санкт-Петербурге и Казани (по 35%) родителям реже всего приходится помогать детям.

Работодатели Казани в первой половине мая 2020 года готовы были платить студентам за работу 45,5 тысячи рублей. Сами студенты при этом готовы работать за 20,9 тысячи рублей.