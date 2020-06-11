СМИ рассказали о возможном обнулении НДС для отечественных IT-компаний

Правительство РФ обсуждает возможность обнуления НДС для отечественных IT-компаний.

Такую меру поддержки Минкомсвязь РФ может внести в национальный план по развитию экономики. При этом уточняется, что меры поддержки еще обсуждаются и могут быть изменены.

Среди других возможных мер по поддержке IT-индустрии — снижение верхней планки налога на прибыль для высокотехнологичных компаний с 20 до 12%, (для регионов — до 2%). Речь идет и о бессрочном продлении льготного режима уплаты страховых взносов. Сейчас для IT-компаний эта ставка равна 14%, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения документа.

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по связи и IT-индустрии. В ходе этой встречи глава государства поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.



2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики и доходов россиян. «Реальное время» подобно рассказало о том, что в него входит.

