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В Казани приземлился вывозной рейс из Дубая с российскими туристами

23:27, 10.06.2020
В Казани приземлился вывозной рейс из Дубая с российскими туристами
Фото: realnoevremya.ru

Вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» с гражданами РФ, вылетевший из аэропорта Дубай, приземлился в Казани.

По данным портала flightradar24.com, рейс сел в 21.18, пишет ТАСС.

Вывозной рейс U6-3806 доставил 160 граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Среди них 99 пассажиров долетели до Казани и 61 — до Екатеринбурга.

8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить возможные варианты возобновления международного авиасообщения.

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