В Казани приземлился вывозной рейс из Дубая с российскими туристами
Вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» с гражданами РФ, вылетевший из аэропорта Дубай, приземлился в Казани.
По данным портала flightradar24.com, рейс сел в 21.18, пишет ТАСС.
Вывозной рейс U6-3806 доставил 160 граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Среди них 99 пассажиров долетели до Казани и 61 — до Екатеринбурга.
8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить возможные варианты возобновления международного авиасообщения.
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