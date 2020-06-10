Мантуров заявил, что двигатель Aurus будет использоваться в малой авиации

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Двигатель Aurus в дальнейшем будет использоваться и в малой авиации. Об этом сегодня во время правительственного часа заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Производство компонентов автомобиля Aurus будет налажено в кооперации с КАМАЗом. Часть будет находиться в ОЭЗ «Алабуга», часть — на основной площадке автозавода в Набережных Челнах.



Гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов рассказал, что к концу ноября на предприятии бренда в Елабуге будет сварен первый кузов автомобиля Aurus. А вот первый заказ по автомобилям марки будет выполнен в мае 2021 года.

