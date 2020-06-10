В Минздраве Татарстана сообщили, что в психдиспансере Челнов нет массового заражения коронавирусом

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана «Реальному времени» прокомментировали информацию СМИ о том, что в психоневрологическом диспансере Набережных Челнов зафиксирована вспышка коронавируса.

По данным некоторых изданий, в больнице якобы заразились и пациенты, и персонал. Прокуратура уже начала проверку инцидента.

«Случаев массового заражения там не зафиксировано. Учреждение работает в штатном режиме», — рассказали «Реальному времени».

Ранее стало известно, что на предприятиях Набережных Челнов снова зафиксированы очаги коронавируса.