СМИ: в апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на пандемию коронавируса

В апреле 2020 года, в разгар распространения коронавируса, сотни россиян выезжали за границу.

Больше всего россиян побывали в Южной Корее (1 223), Турции (922) и Болгарии (635), пишет РБК.

В апреле покидать Россию могли только дипломатические работники, водители грузовиков, жители Калининградской области, а также те, у кого в другой стране умер близкий родственник.

6 июня в России вступило в силу решение о частичном открытии границ. Теперь россияне смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение, на работу или учебу.