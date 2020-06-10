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Казанская УК разработала средство защиты домофонов от COVID-19

12:17, 10.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Казанская УК разработала средство защиты домофонов от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сервисная компания «Территория комфорта», обслуживающая дома застройщика «Унистрой», начала защищать домофоны при помощи целлофановой пленки. Похоже, что таким образом компания решила защитить жильцов от распространения коронавирусной инфекции.

Снимок прислал в редакцию читатель «Реального времени». По его словам, такие меры приняты как минимум в ЖК «Журавли» на улице Даурской.

Напомним, что в Татарстане постепенно снимаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Так, на этой неделе были сделаны послабления в масочно-перчаточном режиме. Теперь жители республики могут находиться в общественных местах на открытом воздухе без маски. В транспорте и магазинах средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательны.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:50
    Это на период мойки фасада домофон закрывают, а не от коронавируса.
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  • Анонимно 12:52
    В нашем доме моют фасады и входные группы. Таким образом защищают домофон от попадания воды в него. Вы бы хоть проверяли информацию перед публикацией. ))
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