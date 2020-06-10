Казанская УК разработала средство защиты домофонов от COVID-19

В Казани сервисная компания «Территория комфорта», обслуживающая дома застройщика «Унистрой», начала защищать домофоны при помощи целлофановой пленки. Похоже, что таким образом компания решила защитить жильцов от распространения коронавирусной инфекции.

Снимок прислал в редакцию читатель «Реального времени». По его словам, такие меры приняты как минимум в ЖК «Журавли» на улице Даурской.

Напомним, что в Татарстане постепенно снимаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Так, на этой неделе были сделаны послабления в масочно-перчаточном режиме. Теперь жители республики могут находиться в общественных местах на открытом воздухе без маски. В транспорте и магазинах средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательны.